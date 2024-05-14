В Бурятии железнодорожный переезд в селе Нюки будет закрыт 15 и 16 мая

В Бурятии на железнодорожном переезде в селе Нюки Кабанского района (5549-й километр ВСЖД) 15 и 16 мая 2024 года будут проводиться ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 19 часов 15 мая до 19 часов 16 мая по местному времени. Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через ближайший переезд 5559-й километр (п. Селенгинск).Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.Фото: ВСЖД