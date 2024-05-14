В Бурятии выбрали лучшую дружину среди юных пожарных

В Бурятии были подведены итоги регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России» (возрастное ограничение 12+). Всего в конкурсе приняло участие 26 команд, состоящих из 234 юных пожарных. Ребята представили в оргкомитет презентацию команды, фильм о деятельности дружины и план работы на текущий учебный год. Жюри оценивало соблюдение тематики, соответствие команд направлению деятельности и оригинальность подачи.

По результатам конкурса 1 место заняла команда дружины юных пожарных «#СТОПОГОНЬ» МАОУ средней общеобразовательной школы №2 Кабанского района.

Теперь ребятам предстоит принять участие в межрегиональном этапе для определения лучшей дружины юных пожарных Дальневосточного федерального округа.

Республиканское агентство ГО и ЧС поздравляет юных огнеборцев с победой и желает им удачи в предстоящем межрегиональном этапе.





Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС