В центре Улан-Удэ нашли старинный колокол

Накануне в ходе сноса одного из домов в центре Улан-Удэ рабочие обнаружили старинный колокол. Он сохранился в достаточно неплохом состоянии.





Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, колокол обнаружили в районе фундамента дома, он был закопан неглубоко. По данным Комитета охраны культурного наследия, церквей на месте снесенного здания раньше не было. Поэтому там предположили, что в советское время, когда церкви переоборудовали под другие нужды, местные жители специально спрятали колокол, чтобы его спасти.







Судьба найденного колокола пока не решена. Власти говорят, что есть два варианта – передать его в епархию либо в Национальный музей.





Напомним, в центре Улан-Удэ сейчас активно сносят старые дома. На их месте будет построен новый современный квартал.Фото: скриншоты видео Управления комплексного развития территорий