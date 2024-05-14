В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте № 2

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров в Улан-Удэ, на маршруте №2 с 16 мая будет действовать новое расписание в будние дни.

- Это связано с увеличением времени на рейсы из-за высокого автомобильного трафика по маршруту, сообщили в комитете по транспорту.

В выходные дни расписание на маршруте №2 остается прежним.

Смотрите актуальный график в карточке или на сайте autobus03.ru.









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