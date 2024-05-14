Общество 14.05.2024 в 16:17

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня в Улан-Удэ

Будет тепло, но возможны кратковременные дожди
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Текст: Андрей Константинов
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня в Улан-Удэ
По данным Бурятского гидрометцентра, с 15 по 17 мая по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в горах с мокрым снегом.

В Улан-Удэ 15 мая ночью будет без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный днем с переходом на западный 6-11 м/с. Температура ночью составит +6, +8, днем +22, +24 градуса.

16 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 5-10, днем с переходом на северо-западный 11-16 м/с. Температура ночью +8, +10, днем +24, +26 градусов.

17 мая преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 11-16 м/с. Температура ночью +4, +6, днем +13, +15.

Фото: «Номер один»
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с 8 по 14 мая

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