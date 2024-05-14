В Улан-Удэ заработали 15 фонтанов

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Улан-Удэ почти все фонтаны готовы к летнему сезону. Сотрудники Комбината по благоустройству уже раскрыли 15 фонтанов. Совсем недавно начал работу сухой фонтан на площади Революции. Еще два находятся в работе, уточняют в Комбинате по благоустройству.

28 мая в День пограничника начнет работать фонтан в сквере Пограничников, а вот фонтан в сквере «Радуга» заработает после завершения работ по благоустройству сквера.

Фонтаны будут работать ежедневно с 10 утра до 8 вечера. В общей сложности сотрудники Комбината подготовят к летнему сезону 17 фонтанов.

Фото: скрин видео Комбината по благоустройству Улан-Удэ