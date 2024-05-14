Общество 14.05.2024 в 16:29

Делегация из Калмыкии посетила школу Улан-Удэ

Там гости ознакомились с методиками преподавания бурятского языка и литературы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Делегация из Калмыкии посетила школу Улан-Удэ

На днях в Бурятию прибыла делегация из республики Калмыкия во главе с ведущим специалистом министерства образования и науки Калмыкии - Баирой Сергеевной Агуляевой. Гости посетили гимназию №29 города Улан-Удэ.

Директор гимназии Баир Дониров рассказал о школе и о том, как преподается бурятский язык в ней. В школе гости посетили выставки и мастерские, где дети на бурятском языке рассказывали о своих прадедушках, об их подвигах во время Великой Отечественной войны, а песня «Журавли» на бурятском языке тронула до глубины души.

Учителя гимназии города провели уроки по теме «Гал гуламта», в рамках которого ученики десятого класса сравнили традиции и обычаи бурят и калмыков. А гости из Калмыкии провели урок по теме «Калмыцкий чай», в рамках которого рассказали о калмыцком алфавите и сравнивали произведения поэтов.

Во время уроков учителя отметили, что калмыцкий и бурятский язык относятся к одной языковой группе – монгольской, поэтому в языках есть схожие слова.

Гости из Калмыкии также приняли участие в работе круглого стола, где обсудили региональные практики преподавания родного языка и литературы в школе.


Фото: Комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ



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