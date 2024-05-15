Азиатские туристы отложили Бурятию

В 2019 году Бурятию посетило около 60 тыс. иностранных туристов. В 2023 году - чуть более 13,5 тысячи. Аналитики связывают это прежде всего с усилением геополитических рисков и с рекомендациями многих стран воздержаться от «излишних» поездок. Несмотря на это, в Бурятии серьезно задумались над тем, как вернуть поток иностранных туристов.Ранее иностранные туристы являлись одним из крупных источников валютных поступлений для нашей страны.- Приезд иностранных туристов в республику способствует увеличению объема валюты за счет оплаты проживания, экскурсий, покупок и других туристических услуг. Ведь не секрет, что иностранный турист оставляет у нас значительно больший объем денег, чем внутренний. В среднем из ЕС раньше тратили у нас в сутки 90 - 130 долларов. И это не учитывая покупку сувениров, на которые иностранцы также тратили гораздо больше средств, чем наши соотечественники, - говорит эксперт в области туризма Андрей Измайлов.Кроме того, приезд иностранных туристов способствует распространению российской культуры за рубежом, а также обмену опытом и идеями между разными культурами.Постоянный поток иностранных туристов стимулирует развитие туристической инфраструктуры: отелей, ресторанов, транспортных маршрутов и достопримечательностей. Все это способствует экономическому развитию нашей республики. Ведь иностранцы предъявляют повышенный спрос к качеству услуг, и туроператоры вынуждены его удовлетворять, чтобы не остаться без клиентов. Также иностранный турист создает множество рабочих мест в туристической отрасли, что положительно сказывается на уровне занятости.Иностранный турист пока не спешит в Бурятию. По данным минтуризма, количество туристов, посетивших нашу республику в 2023 году, составило 800 тыс. человек. Это на 24% больше, чем в 2022 году. Что касается иностранного потока, то здесь все сложнее. По сведениям Бурстата, количество туристов, посетивших нашу республику в 2023 году, составило 13 730 человек. При этом речь идет не о туристах, пересекших погранпункты, а о путешественниках, которые остановились в гостиницах и отелях.Напомним, пять лет назад в структуре въездного турпотока в Бурятию, по официальным данным, 25% занимали туристы из Китая, 23% - из Монголии, 9% - из Германии. Остальное количество приходилось на туристов из США, Франции, Японии, Кореи и др.Как рассказывают туроператоры, наибольшая потеря иностранных туристов в Бурятии возникла с началом пандемии в 2020 году. А в 2022 году, когда она завершилась, началась уже спецоперация. Рейсы между ЕС и рядом других стран, а также с Россией отменили. Западные, японские и корейские туристы перестали массово ездить в Россию. Сейчас наблюдаются лишь единичные прибытия.Неудивительно, что структура въездного потока в республику резко изменилась. По данным минтуризма, в 2022 году Бурятию посетило 15,5 тыс. иностранных гостей - пятая часть «доковидного» турпотока. 74% въездного турпотока составили граждане Монголии, 8% - КНР.В Бурятии сильный удар по туризму из Монголии оказала отмена прямых авиарейсов «Улан-Батор - Улан-Удэ» в 2023 году. Не возобновлен и ранее популярный рейс «Улан-Удэ – Пекин». Не говоря уже о закрытом в марте 2022 года, после начала СВО, регулярного рейса «Улан-Удэ – Бангкок». Тем самым аэропорт «Байкал», имея приставку «международный», превратился в региональный. Таким образом, воздушные ворота республики перестали работать на приезд иностранцев.- После ухода монгольской авиакомпании «Хунну аэйр» с направления «Улан-Удэ - Улан-Батор» на него вышла авиакомпания «ИрАэро», которая предложила выгодные условия для пассажиров, но спрос на перелеты был минимальным. Думаю, что решающую роль в этом сыграла более качественная работа наземных погранпереходов в Кяхте и Наушки. Все отмечают, что они стали работать гораздо оперативнее. Кроме того, с монгольской стороны завершена реконструкция автодороги Алтан-Булаг - Улан-Батор. Естественно, что многие выбрали альтернативу в виде наземного транспорта, - говорит гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.Что касается китайского направления, то перспективы туризма есть. Недавно в КНР побывала большая бизнес-делегация во главе с Алексеем Цыденовым. Наши туроператоры презентовали свои программы перед китайскими партнерами. На встрече обсудили вопросы логистики и авиасообщения. Обговорили возможности дальнейшего взаимодействия в сфере культуры и туризма. На сегодняшний день есть уверенность, что эти встречи дадут новый импульс в развитии данных отраслей.- Мы сами затрудняемся понять, почему за последние годы многократно снизился поток туристов из Монголии? Видимо, Байкал и бурятские достопримечательности уже изучены соседями с того времени, как десять лет назад между нашими странами ввели режим безвизового 30-дневного пребывания. Многие уже побывали у нас, и за это время ничего кардинально нового и интересного в республике для монголов не появилось. И снижение интереса налицо, - сетует исполнительный директор туристической компании «Абсолют» Алтана Оболова.По словам эксперта, «одновременно произошел спад «челночного туризма». Когда монгольские туристы приезжали в Бурятию за продуктами и товарами народного потребления. Причем на фоне резкого укрепления монгольского тугрика к рублю - с 52 до 37.- Это делает поездки монгольских туристов очень выгодными, но они не едут в том количестве, как еще несколько лет назад. Возможно, это связано с ограничениями по вывозу ряда товаров из России за рубеж, - говорит Алтана Оболова.Одна из главных причин охлаждения спроса из Монголии - геополитические риски и изоляция России от Европы. Так, ранее число прибытий в Улан-Удэ из Монголии ежегодно росло, в том числе из-за фактора транзита. Для монголов, чтобы добраться до Москвы или Евросоюза, было дешевле пользоваться нашими авиалиниями, особенно популярен был лоукостер «Победа». Напомним, что тогда цены на авиабилеты на московский рейс лоукостера стоил около 3 тыс. рублей. Но с введением дальневосточных субсидий «Победа» «улетела» из Бурятии. Кроме того, после начала СВО монголы начали опасаться приезда в Россию, что им после этого будет сложнее получить вид на жительство в западных странах.Китайские туристы, судя по всему, также опасаются геополитических рисков и возможных терактов в России.- Мои коллеги из Санкт-Петербурга пожаловались, что в марте 2024 года у них было отменено большое число путевок с китайской стороны, после того как Питер атаковали беспилотники и временно закрыли аэропорт, - рассказывает менеджер по туризму Наталья Степанова. - СМИ Китая регулярно сообщают об атаках на промышленные объекты на западе страны, и создается впечатление, что вся Россия - это театр боевых действий, хотя это не так. В Бурятии - спокойно, ни ракеты, ни беспилотники к нам с Украины не долетают. Поэтому у нас безопасно. И если китайские туристы в этом году не поедут в западную часть России, то мы их примем здесь - на Байкале все спокойно.Такте в СМИ стала появляться информация, что сам Китай придерживает туристический поток в Россию, не рекомендуя массово посещать нашу страну. Тем не менее ситуация с китайскими туристами начинает меняться.- С конца 2023 года мы начали отправлять организованные группы по безвизовому режиму, и этот процесс набирает обороты. Сейчас пошли активные бронирования на лето 2024 года на Байкале, и мы надеемся, что этот летний туристический сезон пройдет гораздо лучше, чем прошлый, - полагает Алтана Оболова.Однако все эксперты отмечают, что никаких иллюзий по поводу скорого восстановления турпотока из-за рубежа в Бурятию не должно быть. Пока не будет урегулирован конфликт между западной коалицией, Украиной и Россией, массового въездного туризма в страну и, в частности, в Бурятию ждать не приходится. Туристы хотят отдыхать в полной безопасности. И даже если все закончится за столом переговоров, понадобится еще немало времени, чтобы восстановить позитивное отношение иностранных туристов к России и Бурятии.Фото: pixabay.com