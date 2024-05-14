Житель Прибайкальского района открыл магазин подарков благодаря соцконтракту

Молодой житель Прибайкальского района Евгений Гребе стал организатором праздников и открыл свой магазин. Работая аниматором и развлекая гостей, он хотел развиваться в данном направлении, но доходы не позволяли без финансовой поддержки осуществить свою мечту.

Тогда в январе 2023 года Евгений обратился в территориальный отдел минсоцзащиты Бурятии, где защитил свой бизнес-план и заключил социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности.

Евгений на средства государственной поддержки в размере 350 тысяч рублей арендовал помещение, приобрел торговое оборудование и взял товар для открытия первого в селе Турунтаево магазина подарков и товаров для праздника «Кураж».

Также для повышения квалификации он прошёл несколько разных обучающих онлайн-курсов.



- Многие отмечают разные знаменательные личные и семейные события, и у каждого события свои эмоции. Наряду с атрибутикой к празднику покупателям предлагаем оригинальные подарки. Главное преимущество для покупателя – обговорить на месте нюансы предстоящего праздника, самостоятельно выбрать атрибутику к празднику и сразу получить представление о том, как будет выглядеть результат, – отмечает Евгений Александрович. - Когда любимое дело позволяет тебе зарабатывать, ты сам счастлив и хочется подарить прекрасные эмоции другим людям.



В 2023 году в Прибайкальском районе было заключено 60 социальных контрактов на общую сумму более 11 млн. рублей.

С начала 2024 года уже заключено 25 контрактов на сумму более 4 млн рублей, всего за год планируется заключить 43 контракта на сумму более 8 млн рублей.

Заявление на оказание государственной помощи на основании социального контракта можно подать на портале Госуслуги - https://www.gosuslugi.ru/624742/1/form.

Господдержка в рамках соцконтракта предоставляется в рамках президентского нацпроекта «Демография».





Фото: минсоцзащиты РБ

