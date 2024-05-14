Сосновые породы Бурятии проверяют на зараженность

Генетические анализы на сеянцах сосны обыкновенной, доставленных из четырех питомников лесных растений Бурятии, проводятся в филиале ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Республики Бурятия». Данные исследований позволят определить заражены ли образцы посадочного материала фитопатогенами.

80 образцов сеянцев сосны были отобраны и доставлены из Бичурского, Буйского, Кикинского и Заудинского питомников лесных растений.

Сотрудницы отдела оценки состояния лесных ресурсов генетическими методами проводят на образцах посадочного материала такие анализы, как выделение ДНК, проведение ПЦР, электрофорез и секвенирование. На сегодняшний момент уже исследованы 20 сеянцев из Кикинского питомника лесных растений. В настоящее же время проводятся анализы еще на 30-ти образцах из Заудинского питомника.

- О результатах анализов будет сообщено после завершения работ по ДНК-исследованиям и обработки полученных данных, - сказали в Центре защиты леса РБ.

Фото: скрин видео "Центра защиты леса РБ"