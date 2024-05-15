Когда улан-удэнцы просили у Вселенной больше фонтанов, разве кто-то подумал о том, что фонтанировать в городе начнут трубы из-за прорывов в теплосетях? А вот надо было подумать.

На днях в Улан-Удэ на улице Жердева случилось шоу почти как в Дубае. Только фонтан был поменьше, без подсветки и бил со стороны теплотрассы, заливая автодорогу. Позже выяснилось, что чудо-гейзер стал результатом гидравлических испытаний на теплосетях. Одна из тепломагистралей по традиции не выдержала и разразилась бурным потоком.

И здесь мы можем наблюдать двойные стандарты горожан. Ведь когда власти открывают ухоженный, обустроенный фонтан в каком-нибудь сквере с подсветкой и музыкой, то все радуются, а кто-то даже поет и танцует, дети бегают под каплями воды и веселятся. А когда фонтан бьет из подземной трубы теплотрассы, никто не радуется, не бегает, не танцует. Все только ворчат. Хотя, казалось бы, подумаешь, вода грязная. Подумаешь, заливает дорогу. Нужно быть романтичнее, господа!

С другой стороны, поговаривают, что из-за этого фонтанчика горожанам дадут горячую воду позже, чем планировали. И вот это уже обидно.