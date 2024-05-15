Общество 15.05.2024 в 09:12

37 многоквартирных домов остаются без горячей воды в Улан-Удэ

Их обещают подключить до 20 мая
A- A+
Текст: Андрей Константинов
37 многоквартирных домов остаются без горячей воды в Улан-Удэ
В Улан-Удэ без горячей воды остаются 37 многоквартирных домов, всем остальным воду включили по графику. Об этом сообщили в ТГК-14.

«После проведения плановых гидравлических испытаний теплосетей города на плотность и прочность горячее водоснабжение подано всем потребителям Улан-Удэ. В настоящее время на некоторых участках теплосетей специалисты энергокомпании продолжают работы по устранению порывов, образовавшихся после опрессовки трубопроводов. На сегодня не подключенными к горячему водоснабжению остаются еще 37 многоквартирных домов», - рассказали в ТГК-14.

Как заверили в компании, специалисты планируют устранить повреждения и подать горячую воду в эти дома до 20 мая.

Список не подключенных к ГВС жилых домов:

ул. Цивилева, 44;
ул. Комсомольская 33, 35;
ул. Жердева 21, 21а, 25;
ул. Ключевская 24, 39, 37, 35, 33, 45, 53, 47, 49, 57/1, 57/2, 57/3, 59;
ул. Бабушкина 11, 13, 13а, 15, 17;
ул. Боевая 1, 3, 3А, 5;
ул. Павлова 64А;
ул. Столбовая 54, 56, 56/1, 62, 64, 50А, 54А,60

Напомним, что в многоквартирных домах в Советском районе города, подключенных к теплотрассе №2, горячей воды не будет до конца августа.

Фото: «Номер один»
Теги
горячая вода отключение

Все новости

Власти района в Бурятии плохо занимались патриотическим воспитанием молодежи
15.05.2024 в 09:48
Доплата за работу коллеги
15.05.2024 в 09:40
В Бурятии тушат несколько лесных пожаров
15.05.2024 в 09:39
Прокуратура Бурятии заблокировала три сайта
15.05.2024 в 09:35
В Улан-Удэ ищут пропавшего мальчика
15.05.2024 в 09:26
Подрядчиков в Бурятии обяжут восстановить потрескавшиеся дороги
15.05.2024 в 09:19
37 многоквартирных домов остаются без горячей воды в Улан-Удэ
15.05.2024 в 09:12
Больше фонтанов!
15.05.2024 в 09:00
Азиатские туристы отложили Бурятию
15.05.2024 в 06:00
Сосновые породы Бурятии проверяют на зараженность
14.05.2024 в 18:27
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
Власти района в Бурятии плохо занимались патриотическим воспитанием молодежи
На ситуацию обратила внимание прокуратура
15.05.2024 в 09:48
Доплата за работу коллеги
В каком размере положена?
15.05.2024 в 09:40
Прокуратура Бурятии заблокировала три сайта
Они предлагали услуги по заключению фиктивных браков
15.05.2024 в 09:35
Подрядчиков в Бурятии обяжут восстановить потрескавшиеся дороги
Проверка отремонтированных дорог выявила ряд нарушений
15.05.2024 в 09:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru