37 многоквартирных домов остаются без горячей воды в Улан-Удэ

В Улан-Удэ без горячей воды остаются 37 многоквартирных домов, всем остальным воду включили по графику. Об этом сообщили в ТГК-14.«После проведения плановых гидравлических испытаний теплосетей города на плотность и прочность горячее водоснабжение подано всем потребителям Улан-Удэ. В настоящее время на некоторых участках теплосетей специалисты энергокомпании продолжают работы по устранению порывов, образовавшихся после опрессовки трубопроводов. На сегодня не подключенными к горячему водоснабжению остаются еще 37 многоквартирных домов», - рассказали в ТГК-14.Как заверили в компании, специалисты планируют устранить повреждения и подать горячую воду в эти дома до 20 мая.Список не подключенных к ГВС жилых домов:ул. Цивилева, 44;ул. Комсомольская 33, 35;ул. Жердева 21, 21а, 25;ул. Ключевская 24, 39, 37, 35, 33, 45, 53, 47, 49, 57/1, 57/2, 57/3, 59;ул. Бабушкина 11, 13, 13а, 15, 17;ул. Боевая 1, 3, 3А, 5;ул. Павлова 64А;ул. Столбовая 54, 56, 56/1, 62, 64, 50А, 54А,60Напомним, что в многоквартирных домах в Советском районе города, подключенных к теплотрассе №2, горячей воды не будет до конца августа.Фото: «Номер один»