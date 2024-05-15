Общество 15.05.2024 в 09:12
37 многоквартирных домов остаются без горячей воды в Улан-Удэ
Их обещают подключить до 20 мая
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ без горячей воды остаются 37 многоквартирных домов, всем остальным воду включили по графику. Об этом сообщили в ТГК-14.
«После проведения плановых гидравлических испытаний теплосетей города на плотность и прочность горячее водоснабжение подано всем потребителям Улан-Удэ. В настоящее время на некоторых участках теплосетей специалисты энергокомпании продолжают работы по устранению порывов, образовавшихся после опрессовки трубопроводов. На сегодня не подключенными к горячему водоснабжению остаются еще 37 многоквартирных домов», - рассказали в ТГК-14.
Как заверили в компании, специалисты планируют устранить повреждения и подать горячую воду в эти дома до 20 мая.
Список не подключенных к ГВС жилых домов:
ул. Цивилева, 44;
ул. Комсомольская 33, 35;
ул. Жердева 21, 21а, 25;
ул. Ключевская 24, 39, 37, 35, 33, 45, 53, 47, 49, 57/1, 57/2, 57/3, 59;
ул. Бабушкина 11, 13, 13а, 15, 17;
ул. Боевая 1, 3, 3А, 5;
ул. Павлова 64А;
ул. Столбовая 54, 56, 56/1, 62, 64, 50А, 54А,60
Напомним, что в многоквартирных домах в Советском районе города, подключенных к теплотрассе №2, горячей воды не будет до конца августа.
Фото: «Номер один»
«После проведения плановых гидравлических испытаний теплосетей города на плотность и прочность горячее водоснабжение подано всем потребителям Улан-Удэ. В настоящее время на некоторых участках теплосетей специалисты энергокомпании продолжают работы по устранению порывов, образовавшихся после опрессовки трубопроводов. На сегодня не подключенными к горячему водоснабжению остаются еще 37 многоквартирных домов», - рассказали в ТГК-14.
Как заверили в компании, специалисты планируют устранить повреждения и подать горячую воду в эти дома до 20 мая.
Список не подключенных к ГВС жилых домов:
ул. Цивилева, 44;
ул. Комсомольская 33, 35;
ул. Жердева 21, 21а, 25;
ул. Ключевская 24, 39, 37, 35, 33, 45, 53, 47, 49, 57/1, 57/2, 57/3, 59;
ул. Бабушкина 11, 13, 13а, 15, 17;
ул. Боевая 1, 3, 3А, 5;
ул. Павлова 64А;
ул. Столбовая 54, 56, 56/1, 62, 64, 50А, 54А,60
Напомним, что в многоквартирных домах в Советском районе города, подключенных к теплотрассе №2, горячей воды не будет до конца августа.
Фото: «Номер один»
Тегигорячая вода отключение