Подрядчиков в Бурятии обяжут восстановить потрескавшиеся дороги

В Бурятии обследовали 216 участков региональных и муниципальных дорог в Иволгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Бичурском, Заиграевском, Кабанском, Еравнинском и других районах республики. Все они были отремонтированы за последние пять лет.

В результате проверки были выявлены дефекты, которые касались в основном наличия продольных и поперечных трещин и просадок дорожного полотна. Подрядным организациям в связи с этим были направлены списки участков, где необходимо выполнить восстановительные работы.

Устранение дефектов будет производиться за счет собственных средств подрядных организаций в срок до 1 июля 2024 года, сообщается в пресс-службе Минтранса.

«Обследование гарантийных дорог - процедура обязательная и проводится ежегодно сперва в весенний период, после таяния снега, а затем и в течение года в рамках содержания», - рассказал министр по развитию транспорта. энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Фото: Минтранс Бурятии



