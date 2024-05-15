Общество 15.05.2024 в 09:35

Прокуратура Бурятии заблокировала три сайта

Они предлагали услуги по заключению фиктивных браков
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Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии заблокировала три сайта
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ в ходе мониторинга Интернета выявила три сайта, содержащих запрещенную информацию. Они предлагали услуги по заключению фиктивных браков.

Прокурор района направил в суд иски о признании данной информации незаконной. Они были удовлетворены. После принятия судебных решений Роскомнадзор заблокировал доступ к этим ресурсам, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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