Общество 15.05.2024 в 09:35
Прокуратура Бурятии заблокировала три сайта
Они предлагали услуги по заключению фиктивных браков
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ в ходе мониторинга Интернета выявила три сайта, содержащих запрещенную информацию. Они предлагали услуги по заключению фиктивных браков.
Прокурор района направил в суд иски о признании данной информации незаконной. Они были удовлетворены. После принятия судебных решений Роскомнадзор заблокировал доступ к этим ресурсам, сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
Прокурор района направил в суд иски о признании данной информации незаконной. Они были удовлетворены. После принятия судебных решений Роскомнадзор заблокировал доступ к этим ресурсам, сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
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