Прокуратура Бурятии заблокировала три сайта

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ в ходе мониторинга Интернета выявила три сайта, содержащих запрещенную информацию. Они предлагали услуги по заключению фиктивных браков.Прокурор района направил в суд иски о признании данной информации незаконной. Они были удовлетворены. После принятия судебных решений Роскомнадзор заблокировал доступ к этим ресурсам, сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»