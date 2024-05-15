Общество 15.05.2024 в 09:48
Власти района в Бурятии плохо занимались патриотическим воспитанием молодежи
На ситуацию обратила внимание прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии проверила исполнение программ, направленных на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи в Кяхтинском районе.
«Установлено, что в бюджете Кяхтинского района не было предусмотрено финансирование деятельности военно-патриотических молодежных объединений, на организацию оборонно-спортивных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Кяхтинского района». Для активизации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их духовного и военно-патриотического воспитания прокуратура района внесла руководителю районной администрации представление», - сообщили в надзорном ведомстве.
После прокурорского вмешательства местные власти добавили в программу «Молодежь Кяхтинского района» мероприятия по организации военно-полевых сборов, поддержке молодежных инициатив, развития творчества и организации досуга несовершеннолетних. На их проведение в местном бюджете выделили дополнительные средства в размере 100 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что в бюджете Кяхтинского района не было предусмотрено финансирование деятельности военно-патриотических молодежных объединений, на организацию оборонно-спортивных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Кяхтинского района». Для активизации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их духовного и военно-патриотического воспитания прокуратура района внесла руководителю районной администрации представление», - сообщили в надзорном ведомстве.
После прокурорского вмешательства местные власти добавили в программу «Молодежь Кяхтинского района» мероприятия по организации военно-полевых сборов, поддержке молодежных инициатив, развития творчества и организации досуга несовершеннолетних. На их проведение в местном бюджете выделили дополнительные средства в размере 100 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»