Власти района в Бурятии плохо занимались патриотическим воспитанием молодежи

Прокуратура Бурятии проверила исполнение программ, направленных на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи в Кяхтинском районе.«Установлено, что в бюджете Кяхтинского района не было предусмотрено финансирование деятельности военно-патриотических молодежных объединений, на организацию оборонно-спортивных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Кяхтинского района». Для активизации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их духовного и военно-патриотического воспитания прокуратура района внесла руководителю районной администрации представление», - сообщили в надзорном ведомстве.После прокурорского вмешательства местные власти добавили в программу «Молодежь Кяхтинского района» мероприятия по организации военно-полевых сборов, поддержке молодежных инициатив, развития творчества и организации досуга несовершеннолетних. На их проведение в местном бюджете выделили дополнительные средства в размере 100 тыс. рублей.Фото: «Номер один»