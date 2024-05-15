Полицейские в Улан-Удэ помогают ранее судимым в трудоустройстве

В Железнодорожном районе Улан-Удэ полицейские помогают лицам, состоящим под административным надзором, найти работу.

В рамках профилактической работы с ранее судимыми гражданами полицейские организовали встречу местного индивидуального предпринимателя с гражданами, состоящих под административным надзором.

Владелец развивающейся сети автомастерских Михаил Нечунаев готов предоставить работу мужчинам и женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, а значит и дать шанс начать новую честную жизнь, сообщили в пресс-службе полиции республики.

На встрече бизнесмен подробно рассказал ранее судимым о вакансиях, условиях работы, графике и их будущей зарплате.

- Когда бывшим заключенным предоставляют возможность трудоустройства и обучения новым навыкам, это не только способствует их ресоциализации, но также помогает им построить новую законопослушную жизнь, - отметил начальник ОП №1 Управления МВД России по Улан-Удэ Сергей Баландин.

Фото: "Номер один"