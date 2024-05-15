Общество 15.05.2024 в 10:51

Бурятская ГСХА вошла в 100 лучших вузов страны

Конкурс проводится ежегодно среди дошкольных учреждений, школ, вузов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятская ГСХА вошла в 100 лучших вузов страны

Бурятская сельскохозяйственная академия стала лауреатом Всероссийского публичного закрытого конкурса «100 лучших образовательных организаций высшего образования Российской Федерации-2024», сообщили в академии.


Конкурс проводится ежегодно среди дошкольных учреждений, школ, вузов. Он учитывал результаты опроса среди выпускников, экспертов, и других сторонних организаций.

Комиссия оценивала общее впечатление, имидж организации, квалификацию персонала, востребованность выпускников, материально-техническое оснащение, территориальное расположение, общепит, дополнительные услуги.

Теперь академия, как лауреат Всероссийского конкурса Интерпрофстата, имеет право использовать логотип «Лучшие образовательные организации высшего образования Российской Федерации» в своей документации и различной продукции.


Фото: БГСХА

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