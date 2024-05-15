Общество 15.05.2024 в 10:57

Собранных на Байкале ракообразных отправят коллекционеру в Гонконг

Они необходимы ему для научной работы
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Текст: Елена Кокорина
Собранных на Байкале ракообразных отправят коллекционеру в Гонконг

Накануне в Улан-Удэ проконтролировали ракообразных для отправки в Гонконг. Визуальный осмотр партии зоологической коллекции ракообразных в количестве 23 экземпляров на выявление морфологических признаков, сходных с карантинными организмами, провели специалисты Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

В ходе осмотра установлено, что партия оказалась свободной от вредителей и пригодна для экспорта за границу.

- Все экземпляры собраны на дне южной оконечности озера Байкал зимой этого года и предназначены для отправки авиапочтой коллекционеру крабов из Гонконга для научных работ, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

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