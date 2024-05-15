Общество 15.05.2024 в 10:57
Собранных на Байкале ракообразных отправят коллекционеру в Гонконг
Они необходимы ему для научной работы
Текст: Елена Кокорина
Накануне в Улан-Удэ проконтролировали ракообразных для отправки в Гонконг. Визуальный осмотр партии зоологической коллекции ракообразных в количестве 23 экземпляров на выявление морфологических признаков, сходных с карантинными организмами, провели специалисты Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
В ходе осмотра установлено, что партия оказалась свободной от вредителей и пригодна для экспорта за границу.- Все экземпляры собраны на дне южной оконечности озера Байкал зимой этого года и предназначены для отправки авиапочтой коллекционеру крабов из Гонконга для научных работ, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии