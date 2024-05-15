Общество 15.05.2024 в 11:42

День рождения БАМа: новый старт

Легендарную стройку ждет второе рождение
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Текст: Служба информации "Номер один"
День рождения БАМа: новый старт
Россия с размахом празднует 50­летие с начала строительства БАМа. Когда-­то легендарную стройку называли дорогой в никуда, теперь ее ждет второе рождение. Как было — рассказывают первопроходцы, как будет — официальные лица и документы.

«Северобайкальск рос на моих глазах»

О жизни в палатках суровой зимой, об особенностях снабжения БАМа и о нехитрых развлечениях бамовской молодежи вспоминает ветеран БАМа из Северобайкальска Елена Пензина. Она приехала на БАМ в октябре 1975 года.


— Я ехала сюда, можно сказать, вслепую. Первым приехал сюда муж в июле. И обратный адрес указал «город Нижнеангарск». Представляете, 50 лет назад поселочек Нижнеангарск он называл городом! Может быть, чтобы я не испугалась, — рассказывает Елена. — И вот «кукурузник» приземляется, я выхожу на трап самолета. Боже мой! А где же город? Стоят малюсенькие домики в два окошка. У нас на Дону, наверное, летние кухни были больше у людей, чем эти дома.

Второе, что запомнилось — холода. Вылетела из Ростова в +20, а прилетела в –20. К тому же достать теплые вещи — унты или дубленку — поначалу было невозможно, а жить приходилось в нехоженой тайге.

— В палатке мы жили до 29 декабря 1975 года. Вечером ложишься спать, натоплена печка­«буржуйка», вроде бы тепло и ты ходишь в халате. Утром просыпаешься, а в ведре на два пальца лед замерз, — вспоминает ветеран БАМа. — Но уехать даже мысли не появлялось. Тогда было одинаково трудно для всех. Это было нормой жизни. И ты не мог показать свою слабость — все бросить, собраться и уехать.

В итоге в Северобайкальске Елена Пензина прожила 48 лет.

— Город зародился и начал строиться на моих глазах, — говорит она. — Я помню, как открывали ДК «Байкал». Мы брали с собой стульчики, надевали тулупы и ходили смотреть фильмы. День, когда привезли первый фильм, стал настоящим праздником для всего поселка. Была у нас и танцплощадка — просто дощатый помост, на дереве висел громкоговоритель, внизу стоял магнитофон.

Построили дорогу, города и поселки

Елена с мужем вырастили троих детей, не уехали с БАМа в 80­е и 90­е, когда сначала еда была по талонам, а потом перестали платить зарплаты и пенсии.

— Даже мысли не возникало, чтобы уехать. Теперь Бурятия — моя родина и моих детей. На юге я прожила 25 лет, а тут — почти 50, — говорит наша собеседница. — Те, кто уехал в 90­е, сильно скучают, переживают. Пытаются какие-­то советы дать. А нам, местным жителям, их советы не нужны. Мы знаем, как живет сейчас наш город. Мы ходили по пыльным проспектам, жили в щитовых домах. И поэтому я очень рада всем переменам, которые сейчас происходят. Я верю в то, что у Северобайкальска хорошее большое будущее.

Несмотря на все пережитые трудности, Елена считает себя счастливым человеком, потому что удалось прожить свою жизнь не зря. Ведь на БАМе есть часть и ее труда.

— Бамовцы сделали большое дело. Построили дорогу, города, поселки. И все это остается нашим детям, нашим внукам. Разве можно желать большего счастья, - считает ветеран.

«БАМ будет важнейшей стройкой страны»

На сайте «Национальные проекты России» можно ознакомиться с планами по дальнейшему развитию БАМа, по которому в порты перевозят сырьевые грузы.

БАМ — довольно сложная в эксплуатации дорога. Много ее участков проходят в горной местности со значительными подъемами и спусками. БАМ далеко не везде электрифицирован и на значительном протяжении остается однопутным. Поэтому сейчас здесь строятся тоннели, электрифицируются участки, создаются разъезды для организации встречного движения поездов, реконструируются станции для ускорения сортировки и отправки составов. Кроме того, на БАМ отправляются новые мощные локомотивы, способные проводить тяжеловесные (до 7 тыс. тонн) поезда по горным участкам.

Весь процесс развития железных дорог в России разделен на несколько этапов. В 2024 году стартовал третий этап модернизации БАМа, который включает в себя строительство второго Кодарского, второго Северомуйского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста в Комсомольске­-на-­Амуре. Кодарский тоннель находится в Забайкальском крае, Кузнецовский — в Хабаровском, а Северомуйский — в Бурятии. Все это увеличит пропускную способность БАМа, позволит осваивать природные ресурсы, создавать промышленные комплексы и рабочие места.

Что касается Северобайкальска, то он будет развиваться как опорная точка БАМа, чтобы были условия для обслуживания растущих транспортных потоков. Это новые рабочие места, а значит создание условий для жителей и для тех, кто хотел бы переехать. В ближайших планах реконструкция центральной котельной с переводом на сжиженный газ, строительство мусорного полигона и мусороперегрузочной станции, реконструкция и капремонт инженерных сетей, водозабора, благоустройство центральных улиц и городского парка. А также строительство надземного пешеходного перехода к Байкалу (город отрезан от озера железнодорожными путями), ремонт дорог и реконструкция взлетно­-посадочной полосы в Нижнеангарске.

Очень емко о развитии БАМа высказался глава Бурятии Алексей Цыденов.

— Сегодня, когда вся страна разворачивается на Восток, значение БАМа много­кратно увеличивается. Поэтому БАМ был важнейшей стройкой страны, БАМ будет в ближайшие годы важнейшей стройкой страны, — отметил он.

В статье использованы материалы программы «Монологи о БАМ» телекомпании «Ариг Ус», сайта «Национальные проекты России». Фото администрации Северо­Байкальского района
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