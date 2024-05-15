Около 400 жителей Бурятии покусали клещи

Бурятии продолжается активность клещей и на сегодня в республике за медицинской помощью обратилось уже 376 человек. Анализ обстоятельств укусов показал, что 32% приходится на пострадавших в населенных пунктах, в том числе на собственных приусадебных участках, а 31,8% – на отдыхе – в лесу, на берегу реки и других местах.

В республиканском Роспотребнадзоре напоминают, что для того, чтобы защитить себя от клещей находясь на природе, следует носить одежду, затрудняющую доступ клещей к телу, использовать репелленты и проводить само- и взаимоосмотры.

- По-прежнему актуальной остается иммунизация против клещевого энцефалита, в связи с чем призываю всех пройти вакцинацию, - комментирует Главный государственный санврач по РБ Сергей Ханхареев. - Тем, кто уже прививался в прошлые годы, необходимо сделать ревакцинацию, а для тех, кто привился в этом году, важно закончить курс прививок.

Фото: loon.site