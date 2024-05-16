В Улан-Удэ призрак «Сити-Строя» кошмарит дольщиков

История строительной компании «Сити-Строй» скандальна и печальна. Обанкротившись, застройщик оставил за собой целый шлейф разборок, в числе которых уголовные дела, обманутые дольщики, судебные разборки и прочее. И сегодня, казалось бы, в истории этой фирмы поставлена точка. Однако призрак умершей компании продолжает трепать нервы тем, кто когда-то вложился в строительство домов. Правда теперь сражаться за свое жилье приходится с Фондом поддержки граждан-участников долевого строительства на территории РБ.Началась эта история 13 февраля 2018 года, когда между Ириной (имя изменено) и ООО «Сити-Строй» был заключен договор на участие в долевом строительстве жилья. По его условиям, застройщик должен был построить многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и передать Ирине однокомнатную квартиру на девятом этаже площадью чуть больше 31 квадратного метра.На момент заключения договора цена за эту «однушку» составила 1 млн 330 тыс. рублей, включая 3%-ную оплату услуг застройщика. Цена одного «квадрата» (ах, ностальгия!) составила 40 000 рублей. Стоимость балкона - 75 600 рублей. Все эти деньги Ирина добросовестно оплатила.Прошло примерно два с половиной года, и в июле 2020 года Арбитражный суд Бурятии вводит в отношении ООО «Сити-Строй» процедуру банкротства, назначает конкурсного управляющего.Процедура предполагает, что к управляющему могут обращаться те, кому задолжал «Сити-Строй», с требованием включить их долги в реестр. Ирине удалось включить свое требование лишь спустя год после решения арбитража, в июле 2021 года.Примерно в то же время арбитраж удовлетворяет заявление Фонда поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Республики Бурятия, который просил передать ему недоделки «Сити-Строя». И, соответственно, вопросы о выдаче обещанных квартир адресуются уже этому ведомству.Однако на обращение Ирины фонд сообщил, что квартиру в достроенном наконец доме не отдаст по формальным причинам. А вместо этого выплатит компенсацию: чуть более 1,6 млн рублей. Это, конечно, больше, чем вложенная сумма, да только на тот момент такие «однушки» стоили в среднем уже 4-5 млн рублей. А значит за такую компенсацию купить подобную квартиру невозможно.Поэтому Ирина обратилась в суд с иском к фонду, в котором требовала отдать ей то, что причитается - ту самую однокомнатную квартиру в 31 «квадрат».«…В настоящее время ответчик отказывается передать истцу жилое помещение после его ввода в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года, предлагая возмещение в размере 1 623 005,44 рубля. С возмещением истец не согласна, полагая его нарушающим ее права. В настоящее время объект передан ответчику для завершения строительства, требования истца включены в реестр требований участников в рамках дела о банкротстве. У ответчика возникли обязательства по передаче квартиры, а не денежное возмещение. Истец приобрела указанное жилье до возбуждения дела о банкротстве, обратилась в суд ранее, чем было принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства, и до передачи объекта строительства ответчику. Добросовестность и законность сделки по приобретению истцом квартиры уже являлись предметом оценки Арбитражным судом», - изложила она свою позицию в суде.Фонд, в названии которого, напомним, присутствуют слова о поддержке дольщиков, в суде активно сопротивлялся и убеждал Фемиду, что никакую квартиру Ирине никто отдавать не должен. Что по правилам ей достаточно компенсации. Довод выглядит очень формально: дескать, требование Ирины включено в реестр по делу о банкротстве «Сити-Строя» уже после того, как принято решение о достройке дома. А значит, согласно правилам, ей положена компенсация, а не квартира.Но суд решил иначе. Ведь Ирина обратилась в суд до того, как было принято это решение. А ее требование рассматривалось слишком долго из-за того, что арбитражный управляющий отказывался включать ее требования в реестр. Разборки затянулись почти на полгода, но в итоге дольщица победила.- При таких обстоятельствах, исходя из вышеуказанных положений закона и установленных обстоятельств, следует, что у ответчика возникли обязательства перед истцом передать последнему квартиру в собственность, - решил суд первой инстанции. И удовлетворил требования Ирины.Организация, которую стоило бы переименовать в фонд борьбы с дольщиками, решила обжаловать это решение. Видимо, потому что дать женщине 1,6 млн рублей компенсации и продать потом ее квартиру за 4-5 млн рублей гораздо выгоднее, чем выполнить свою основную функцию и восстановить ее права.- Поскольку требования истца включены в реестр требований о передаче жилых помещений 13 июля 2021 года, то есть после принятия 2 апреля 2021 года Наблюдательным советом фонда решения о завершении строительства объекта, то восстановление прав истца должно быть осуществлено либо в рамках дела о банкротстве ООО «Сити Строй», либо путем выплаты возмещения фондом в порядке, установленном действующим законодательством. В то же время произвести выплату возмещения истцу фонд не может в настоящее время, поскольку истец не представляет заявление и пакет документов на выплату, - заявил юрист фонда в Верховном суде Бурятии.Но и тут организации не улыбнулась удача - апелляционная инстанция тоже встала на сторону Ирины и постановила все-таки вернуть ей положенную квартиру.Новые правила долевого строительства сегодня обезопасили дольщиков от подобного обмана. Но, тем не менее, еще остаются те, кто пострадал от недобросовестных застройщиков в те годы. А самое грустное, что сегодня права дольщиков попирают те, что должен их защищать. Надеемся, что в скором времени последний обманутый дольщик получит все, что ему причитается и эта темная страница истории навсегда будет перевернута.Фото: «Номер один»