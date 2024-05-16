Общество 16.05.2024 в 09:30
Нерадивых родителей в Бурятии отправили подметать городские улицы
Причиной послужила невыплата алиментов
Текст: Елена Кокорина
265 жителей Бурятия были отправлены на обязательные работы, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики. За неисполнение родительских обязанностей и неуплату алиментов в ФССП России возбуждено сразу несколько дел об административных правонарушениях.
В ведомстве пояснили, что нерадивые родители, которые, несмотря на меры принудительного исполнения, не платят алименты, отрабатывают обязательные работы в качестве разнорабочих. Их привлекают к уборке и благоустройству улиц, дворовых территорий и дацанов, мытью подъездов и другому общественно-полезному труду.
Фото: loon.site