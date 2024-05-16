Нерадивых родителей в Бурятии отправили подметать городские улицы

265 жителей Бурятия были отправлены на обязательные работы, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики. За неисполнение родительских обязанностей и неуплату алиментов в ФССП России возбуждено сразу несколько дел об административных правонарушениях.

В ведомстве пояснили, что нерадивые родители, которые, несмотря на меры принудительного исполнения, не платят алименты, отрабатывают обязательные работы в качестве разнорабочих. Их привлекают к уборке и благоустройству улиц, дворовых территорий и дацанов, мытью подъездов и другому общественно-полезному труду.

Фото: loon.site