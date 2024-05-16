В Бурятии задержали мужчину, находящегося в розыске

В Заиграевском районе росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в розыске. Он привлек внимание правоохранителей тем, что пытался перелезть через палисадник на территорию школы.

В ходе установления его личности выяснилось, что нетрезвый гражданин находится в оперативном розыске. Как оказалось, 40-летний житель Улан-Удэ с 2017 года не платит алименты на на двоих детей, и задолженность его составляет уже порядка полумиллиона рублей.

Мужчину доставили в полицию, где горе-родитель рассказал, что хотел навестить ребенка в школе. Задержанного передали судебному приставу-исполнителю, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии