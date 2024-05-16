Общество 16.05.2024 в 10:01

В Бурятии задержали мужчину, находящегося в розыске

Его искали за неуплату алиментов в размере полумиллиона рублей
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии задержали мужчину, находящегося в розыске

В Заиграевском районе росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в розыске. Он привлек внимание правоохранителей тем, что пытался перелезть через палисадник на территорию школы.

В ходе установления его личности выяснилось, что нетрезвый гражданин находится в оперативном розыске. Как оказалось, 40-летний житель Улан-Удэ с 2017 года не платит алименты на на двоих детей, и задолженность его составляет уже порядка полумиллиона рублей.

Мужчину доставили в полицию, где горе-родитель рассказал, что хотел навестить ребенка в школе. Задержанного передали судебному приставу-исполнителю, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии

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