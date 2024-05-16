Общество 16.05.2024 в 11:08

В Улан-Удэ врачи вернули маленькой девочке способность ходить

Малышка страдала от врожденной патологии ног
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ врачи вернули маленькой девочке способность ходить
В Улан-Удэ врачи Детской республиканской больницы провели операцию девочке из Закаменского района, страдающей врожденной патологией ног. Из-за болезни малышка с трудом двигалась, причем чем старше становится ребенок, тем сложнее было его вылечить.

«Девочке провели реконструктивно-пластическую операцию на обоих стопах. Теперь у ребенка с выраженными изменениями опорно-двигательного аппарата не только красивые ножки, но главное, появилась надежда на восстановление нормальной функции хождения. Сейчас будущая первоклассница проходит курс реабилитации в стационарных условиях Отделения медицинской реабилитации №3 на Модогоева», - рассказали в ДРКБ.


Врач травматолог-ортопед Цыдып Жамбалов, который успешно провел операцию, подчеркнул: лечение подобной патологии - дело кропотливое, требует длительного времени, терпения, участия многих специалистов и родителей. Перед операцией в течение месяца ребенку гипсовали обе ножки особым образом, этапно, подготовив тем самым костно-мышечный аппарат конечностей к изменениям.


«Благодарю Цыдыпа Цырендоржиевича за проведенную операцию! Благодарю наших реабилитологов. Результаты у нас очень хорошие, дочка хорошо стоит на ногах, ходит самостоятельно. Процветания, здоровья и всего самого наилучшего коллективу ДРКБ», - поблагодарила мама девочки.

Фото: ДРКБ
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