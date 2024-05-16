Жители Бурятии стали чаще использовать земельные участки по назначению

В Бурятии наблюдается положительная тенденция в сфере соблюдения целевого использования земельных участков.

- В первом квартале 2024 года число выявленных нарушений сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые три месяца текущего года в республике зафиксировано 21 случай нецелевого использования земли, - сообщили в Росреестре Бурятии.

В соответствии с российским законодательством, территория страны разделена на разные категории земель в зависимости от их целевого предназначения.

- Категория позволяет владельцу выбрать один или несколько видов разрешенного использования. Перечень возможных вариантов использования приведен в «Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков», - пояснили в Росреестре.

Важно отметить, что за использование земельных участков не по целевому назначению предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К примеру, это может быть использование земельного участка для предпринимательской деятельности, когда он предназначен для индивидуального жилищного строительства. За такое нарушение собственник земельного участка получит штраф размером от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка для физических лиц, но не менее 10 тысяч рублей. Подобные санкции применяются к юрлицам и физлицам.

Чтобы не допустить данного нарушения, каждому собственнику рекомендуется заблаговременно уточнить статус принадлежащих им участков. Сделать это можно, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости в личном кабинете Росреестра или на портале Госуслуг, а также на Публичной кадастровой карте.

По всем вопросам можно обратиться в отдел государственного земельного надзора управления Росреестра по РБ по телефону 8(3012) 29-74-78.





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