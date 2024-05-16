В Бурятии мать двух погибших на СВО сыновей не может добиться выплат

14 и 15 мая Уполномоченный по правам человека в Бурятия Юлия Жамбалова провела приём граждан. Как сообщили в аппарате омбудсмена, всего на прием пришли 23 человека. Большинство вопросов поступило от военнослужащих и членов их семей. Они касались поиска без вести пропавших бойцов, выплат по случаю их смерти или ранения, отпускам, оказания содействия в лечении и реабилитации.Так, на прием пришла мать двух погибших сыновей, которые участвовали в спецоперации. Старший сын погиб в декабре 2023 года, младший - в январе 2024 года. Но не по одному из них мать не получила причитающиеся выплаты. Женщина обращалась в военкомат и военную прокуратуру, но результатов пока нет. Воинские части, в которых служили её сыновья дислоцируются, в других регионах, из-за чего направление необходимых документов занимает длительное время.«Все обращения взяты на личный контроль Уполномоченного, заявителям даны устные разъяснения и консультации», - замерили в аппарате омбудсмена.Фото: предоставлено аппаратом Уполномоченного по правам человека