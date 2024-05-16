Авиакомпания «Россия» откроет прямые рейсы из Улан-Удэ в Красноярск

Авиакомпания «Россия» открывает прямые рейсы из Улан-Удэ в Красноярск со 2 июня, сообщается на сайте аэропорта «Байкал».Рейсы будут выполняться в среду и в воскресенье на самолете SSJ-100 вместимостью 100 кресел.

Вылет из Улан-Удэ планируется в 13.00, прилет - в 14. 00. Вылет из Красноярска - в 9.10, прилет - в 11.55. Стоимость билета в одну сторону начинается от 4245 рублей.

Также в Красноярск летают рейсы единой дальневосточной компании «Аврора» совместно с партнером «Красавиа».





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