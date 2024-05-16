Общество 16.05.2024 в 11:53

Авиакомпания «Россия» откроет прямые рейсы из Улан-Удэ в Красноярск

Полеты начнутся со 2 июня
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Авиакомпания «Россия» откроет прямые рейсы из Улан-Удэ в Красноярск

Авиакомпания «Россия» открывает прямые рейсы из Улан-Удэ в Красноярск со 2 июня, сообщается на сайте аэропорта «Байкал».Рейсы будут выполняться в среду и в воскресенье на самолете SSJ-100 вместимостью 100 кресел.

Вылет из Улан-Удэ планируется в 13.00, прилет - в 14. 00. Вылет из Красноярска - в 9.10, прилет - в 11.55. Стоимость билета в одну сторону начинается от 4245 рублей.

Также в Красноярск летают рейсы единой дальневосточной компании «Аврора» совместно с партнером «Красавиа».


Фото: Номер один

Все новости

Впервые в Бурятии появится «тихий баскетбол»
16.05.2024 в 13:06
В правительстве заявили об отсутствии легких самолетов на Дальнем Востоке
16.05.2024 в 12:40
В реке Бурятии обнаружили мертвых коров
16.05.2024 в 12:28
Житель Улан-Удэ сам стал жертвой мошенников и привел к ним двух друзей
16.05.2024 в 12:06
Авиакомпания «Россия» откроет прямые рейсы из Улан-Удэ в Красноярск
16.05.2024 в 11:53
В Бурятии мать двух погибших на СВО сыновей не может добиться выплат
16.05.2024 в 11:45
В Улан-Удэ более 40 домов останутся без холодной воды
16.05.2024 в 11:30
Жители Бурятии стали чаще использовать земельные участки по назначению
16.05.2024 в 11:27
В Бурятии из-за короткого замыкания произошёл пожар
16.05.2024 в 11:16
Более 80 новобранцев из Улан-Удэ отправились в войска Восточного военного округа
16.05.2024 в 11:09
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
В правительстве заявили об отсутствии легких самолетов на Дальнем Востоке
Выпуск «Байкала» сдвигается на конец 2025 года
16.05.2024 в 12:40
В Бурятии мать двух погибших на СВО сыновей не может добиться выплат
Обращения женщины в военкомат и военную прокуратуру результатов пока не дали
16.05.2024 в 11:45
В Улан-Удэ более 40 домов останутся без холодной воды
Причина – плановые ремонтные работы
16.05.2024 в 11:30
Жители Бурятии стали чаще использовать земельные участки по назначению
На 40% сократилось количество случаев нецелевого использования земли
16.05.2024 в 11:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru