В правительстве заявили об отсутствии легких самолетов на Дальнем Востоке

Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал в Госдуме о перспективах развития малой авиации. Об этом сообщает «Интерфакс».- Прежде всего для того, чтобы летать, нужны самолеты, у нас их сегодня нет. Летать на самолете Ан-2 - это немножечко странно для России в современном ее состоянии. Строится самолет «Байкал». Там не все просто, но к концу 2025 года «Байкал» должен выйти на линию, - сообщил полпред.Напомним, сам завод по сборке самолета планируется построить не ранее июня 2025 года.Так в январе этого года пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) сообщила, что корпорация приступила к строительству завода для сборки самолетов «Байкал» в ТОР «Хабаровск». КРДВ планирует построить завод, а затем передать готовую инфраструктуру в льготную аренду резиденту ТОР - компании «Спецавиатехника» («дочка» компании УЗГА), которая будет производить воздушные суда.«В полном объеме строительно-монтажные работы по строительству производственного корпуса для сборки самолетов «Байкал» планируется выполнить в июне 2025 года», - сообщило ведомство.Изначально начать серийный выпуск «Байкала» планировали к 2023 году, тогда цена самолета оценивалась в 120 миллионов рублей. Но затем дату выпуска несколько раз сдвигали, при этом стоимость воздушного судна подросла уже до 178 миллионов рублей. Судя по всему, в условиях санкций сроки запуска самолета могут быть снова сдвинуты, а его цена вырасти еще больше.Фото: «Номер один»