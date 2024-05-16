В Улан-Удэ открыли бюст Герою России Максиму Концову

Торжественная церемония открытия бюста лейтенанту Росгвардии Максиму Концову состоялась сегодня в Улан-Удэ в день его рождения. Памятник установили на территории школы №18, которой в 2022 году присвоили имя Героя.В мероприятии приняли участие председатель Комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ Светлана Трифонова, учащиеся школы №18, сотрудники Росгвардии, родители, супруга и маленький сын Максима Концова.- Открытие памятника нашему земляку, Герою России Максим Концову – это, без преувеличения, историческое событие не только для города, но и всей республики. Памятник – это символ, который поможет сохранить память и передать историю о герое нашего времени, улан-удэнце Максиме Концове молодому поколению. Выражаю слова глубокой благодарности родителям, которые воспитали Героя. Мы все будем помнить Максима и его подвиг! - сказала на церемонии Светлана Трифонова.Важность подобных мероприятий отметила супруга Героя - Инесса Концова.- Благодаря таким мероприятиям как сегодня наш сын о папе будет узнавать и все окружающие - о его подвиге. Сказать, что я горжусь Максимом - это мало сказано, - отметила Инесса.Напомним, Максим Концов погиб в ходе спецоперации 24 марта 2022 года. Указом президента России от 4 апреля 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, лейтенанту Максиму Концову присвоили звание Героя России (посмертно).Для увековечивания памяти о Герое 9 декабря 2023 года в школе №47, выпускником которой является Максим Концов, прошла торжественная церемония открытия мемориального знака. Также распоряжением администрации Улан-Удэ имя Героя России присвоили новой улице в юго-восточной части города. В рамках серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение вышла марка с изображением Максима Концова.Фото: мэрия Улан-Удэ