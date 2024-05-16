На территории школы в Бурятии высадили рябины

В рамках международной акции «Сад памяти» на пришкольном участке в Мухоршибирском районе высадили молодые деревья рябины. Вооружившись необходимым инвентарем, к посадке приступили как сотрудники местного лесничества, Мухоршибирского РОСП, общественные инспекторы и так и сами ученики школы №1.

Как рассказала участковый лесничий Ирина Оленникова, теперь дети будут наблюдать и ухаживать за маленькими рябинами, которые они высадили самостоятельно.

- Экологическое воспитание – основная цель подобных мероприятий. Но сегодня посадка саженцев проходила в память о погибших солдатах. Акция несет не только познавательный характер, но и патриотическую составляющую. Хорошо, что ребята с удовольствием откликнулись на данную инициативу, - подчеркнула Оленникова.

Фото: Елена Кокорина