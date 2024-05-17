В Улан-Удэ жителей дома обсчитали за «коммуналку» на 1,5 миллиона

Наше издание часто пишет о том, как не слышат жителей многоквартирных домов в Улан-Удэ, когда они жалуются на беспредел коммунальщиков. Сфера ЖКХ погрязла в скандалах. Обрезанные батареи, миллионные переплаты за услуги, «липовые» протоколы общих собраний и прочее - все это имеет место. Однако кажется, власти начали обращать внимание на бардак, творящийся в этой сфере. Так, недавно управление жилинспекции Улан-Удэ провело проверку одного из городских ТСЖ по просьбе жильцов. И выяснило, что организация целых три года неправильно считала жителям дома плату за отопление.Управление жилинспекции Улан-Удэ обратилось в суд с иском к ТСЖ «Возрождение». Ведомство требовало признать незаконными начисления жителям многоквартирного дома за отопление, которые они производили с 2020 по 2022 год. И заставить ТСЖ сделать перерасчет: 548 тыс. рублей - за 2020 год, 582 тыс. рублей - за 2021 год и 498 тыс. рублей - за 2022 год. Всего более 1,5 млн рублей.Предшествовала этому иску внеплановая проверка, которую провели в результате обращения собственников квартир этого дома. Видимо, у жильцов возникли вопросы насчет счетов, которые они получают. И раз дело дошло до суда, то, скорее всего, полюбовно договориться с ТСЖ не удалось.Суть претензий к жилинспекции заключается в том, что ТСЖ «Возрождение» должно было рассчитывать плату за тепло с учетом показаний общедомового прибора учета: «При оборудовании многоквартирного дома общедомовым прибором учета тепловой энергии начисление платы за услугу по отоплению дома должно производиться исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии по показаниям прибора учета – это является обязательным требованием законодательства».Вместо этого ТСЖ «Возрождение» считало «коммуналку» жильца по нормативу. Что, судя по всему, выходило последним в копеечку. И, как заявил в суде представитель жилинспекции, «является грубым нарушением» Жилищного кодекса России.Представители ТСЖ, конечно же, все отрицали. Они рассказали, что был заключен договор с ТГК-14 (без главного коммунального монстра в таких историях никак). И с того момента «производят начисление за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с утвержденным собственниками порядком, исходя из площади жилого помещения и тарифа на тепловую энергию, установленного Республиканской службой по тарифам РБ».Более того, собственники многоквартирного дома утвердили порядок оплаты за услуги ЖКХ, при котором «в случае если собственники оплатили на расчетный счет ТСЖ сумму, превышающую сумму, выставленную ресурсоснабжающей организацией, разница, полученная в результате оплаты ТСЖ за фактически полученные коммунальные ресурсы, определенные по показаниям общедомовых приборов учета, и оплатой, произведенной собственниками за полученные коммунальные услуги по нормативам потребления и фактически полученных услуг согласно показаниям индивидуальных приборов учета, остается на расчетном счете ТСЖ и используется по решению общего собрания собственников помещений на осуществление уставной деятельности ТСЖ».То есть все излишки, вся переплата формально должна направляться на благие коммунальные дела, касающиеся этого дома. Куда именно направлялись эти деньги по факту (и направлялись ли), мы не знаем. Но представители ТСЖ утверждали, что «было решено сэкономленные по оплате за тепловую энергию денежные средства перечислить на дополнительный расчетный счет для формирования резервного фонда на проведение капитального ремонта. Таким образом, по решению собственников сумма денежных средств, полученная от экономии по оплате за тепловую энергию, не возвращается на лицевые счета собственников, а направляется в резервный фонд на проведение капитального ремонта, что законодательством не запрещено».Видимо, такой порядок устроил далеко не всех собственников, раз дело дошло до суда. Тем не менее в ТСЖ утверждали, что по итогам каждого года проводят корректировку платы и полученные от этой корректировки деньги направляют на «оплату ОДН, на покрытие непредвиденных расходов по управлению, содержанию и ремонту общего имущества, на накопление средств для проведения капитального ремонта и пр., и ежегодная положительная оценка деятельности ТСЖ подавляющим количеством собственников дома тому подтверждение».Тем не менее суд, несмотря на заверения коммунальщиков, что у них все дружно и мирно, встал на сторону жилищной инспекции. И признал незаконными действия ТСЖ «Возрождение» по начислению жителям многоквартирного дома платы за коммунальные услуги за три года.ТСЖ подало жалобу в Верховный суд Бурятии, требуя отменить решение первой инстанции. Там его представители утверждали, что жилинспекция ошиблась и им не нужно делать никакой перерасчет. Но «верхушка» оказалась непреклонна и не стала менять решение Октябрьского районного суда.Таким образом, Фемида встала на сторону жильцов, а не коммунальщиков. Надеемся, тенденция наведения порядка в сфере ЖКХ будет набирать обороты и, в конце концов, эта сфера перестанет быть одной из самых раздражающих для жителей республики.Фото: «Номер один»