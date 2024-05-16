Общество 16.05.2024 в 15:23

На буддийском форуме в Бурятии обсудят экологию и здоровый образ жизни

Эти темы вызывают большой интерес у делегаций Китая и Индии
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Текст: Андрей Константинов
На буддийском форуме в Бурятии обсудят экологию и здоровый образ жизни
В рамках II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности», который пройдет в Улан-Удэ с 12 по 14 августа, планируется обсудить темы экологии и здорового образа жизни. Предложение о создании отдельных панельных дискуссий на эти темы поддержал 14 мая в ходе совещания по подготовке к форуму глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как рассказал директор Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, темы защиты окружающей среды, здорового образа жизни и как буддийское сознание влияет на развитие позитивного мышления, вызывают большой интерес у делегаций Китая и Индии.

- Предлагаем обсудить тенденции ведения здорового образа жизни, медитаций. Планируется обсудить с мировым сообществом базовые вопросы. Это, во-первых, правильный и здоровый образ жизни, второй блок - это экология, Байкал, влияние на экологию буддийских аспектов, эта тема как раз-таки запрос наших китайских и индийских коллег. Планируем обсудить как буддизм помогает своей философией менять отношение к подходам об охране окружающей среды, - рассказал Алексей Маслов.

Главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Сергей Лепехов отметил, что научное сообщество заинтересовано, чтобы вопросы экологии и влияния на неё буддизма стали одной из ключевых тем предстоящего форума.

- В своих научных изысканиях мы заметили, что буддизм повлиял на отношение к экологии, заложил в ментальность народов важное правило - правило сбережения и сохранения в первозданном виде. Так, например, экономика в отношении к окружающей среде в монгольском и бурятском народе кардинальным образом отличается от западной. Во многих буддийских странах экологические традиции развиты, буддийские страны не пытаются сегодня менять природные процессы для того, чтобы получить больше выгоды для своей экономики, как это делают западные страны, - отметил Сергей Лепехов.

Напомним, первый буддийский форум состоялся в Бурятии 17-19 августа 2023 года. Он собрал более 600 представителей различных государственных и научно-образовательных учреждений, религиозных организаций и объединений, в том числе из 13 иностранных государств.

Организаторами форума являются правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Буддийская традиционная Сангха России при поддержке президента и правительства России, а также министерства иностранных дел.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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