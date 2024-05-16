В Бурятии прогнозируется чрезвычайный класс пожарной опасности

По данным Бурятского гидрометцентра, с 16 по 19 мая, на территории Заиграевского района прогнозируется чрезвычайный класс пожарной опасности. В Селенгинском районе 5 класс пожарной опасности прогнозируется 16 мая, а в Иволгинском районе – с 18 по 19 мая.

На территориях города Улан-Удэ, Тарбагатайского, Закаменского, Курумканского, Муйского, Еравнинского и Хоринского районов прогнозируется 4 (высокий) класс пожарной опасности, сообщают в пресс-службе РА ГО и ЧС.

В ведомстве рекомендует жителям Бурятии соблюдать меры безопасности и быть предельно внимательными. Следует помнить, что на территории республики действует особый противопожарный режим, согласно которому запрещено сжигать сухую траву и мусор, а также использовать открытые источники огня.

Фото: РА ГО и ЧС