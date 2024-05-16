Общество 16.05.2024 в 17:12

С начала года в границах ВСЖД травмировано 20 человек, трое из них – дети

Более 160 нарушителей правил перехода через пути выявили железнодорожники
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Текст: Андрей Константинов
С начала года в границах ВСЖД травмировано 20 человек, трое из них – дети
С начала года на железнодорожной инфраструктуре в границах Восточно-Сибирской железной дороги травмировано 20 человек, трое из них – дети. Рост числа происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 25%, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

С начала да сотрудники Восточно-Сибирской магистрали совместно с транспортными полицейскими провели 1316 рейдов в местах несанкционированного перехода граждан через железнодорожные пути. По результатам профилактических мероприятий задержано 168 нарушителей, 14 из которых – несовершеннолетние.

Всем нарушителям разъяснили правила пересечения пути и вручили тематические памятки. Железнодорожники напомнили взрослым и детям об административной ответственности, предусмотренной за переход путей в неположенных местах.

Работе, направленной на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов, сотрудники ВСЖД уделяют повышенное внимание. Однако, несмотря на все усилия железнодорожников, граждане продолжают нарушать элементарные правила безопасности, пересекая пути в неустановленных местах, подлезая под вагоны, находясь на инфраструктуре магистрали в наушниках, в состоянии алкогольного опьянения и т.д.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает взрослых и детей быть более бдительными вблизи объектов магистральной инфраструктуры, пересекать пути по специально оборудованным переходам, убедившись при этом в отсутствии приближающихся поездов с обеих сторон.

Фото: Минтранс Бурятии
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