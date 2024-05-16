Жительница Улан-Удэ наказала соседку за укус алабая

На улан-удэнку, проходившую по одной из улиц в частном секторе города, набросился алабай одной из ее соседок. Собака укусила женщину в бедро. Покусанная горожанка решила наказать нерадивую соседку и обратилась в суд.

Обращаясь в суд, женщина просила взыскать с ответчика в счет возмещения морального и физического вреда 50 000 рублей.

В судебном заседании истец пояснила, что после укуса собаки переживала моральные страдания, а также до сих пор испытывает дискомфорт в области бедра. Хромота была в течение месяца. Отпрашиваясь с работы, она ездила на перевязки, лечила испуг и проходила сеансы у психолога. На данный момент у нее обострились все болезни. Женщина добавила, что испытывает бессонницу, постоянный страх, панические атаки. Она неоднократно обращалась в медицинские учреждения, а также к методам нетрадиционной медицины по поводу возможного решения проблемы. Однако проведенное лечение не дает положительного результата.

Представитель ответчика в суде заявила, что истец неверно оценила намерения животного, которое хотело, чтобы его погладили, а женщина начала проявлять агрессивные действия по отношению к собаке, кричать на нее и отбиваться сумками. После удара сумкой по голове собака, защищаясь, вынуждена была дать отпор.

«После инцидента истцу на месте оказали первую медицинскую помощь, промыли и обработали рану. Женщину доставили в травмпункт, где оказали ей помощь. Поведение истца после укуса собаки не свидетельствовало о пережитом страхе и испуге от нападения. Истец преследует материальную выгоду из инцидента. Считает, факт большого эмоционального и психического потрясения и переживания истца не доказан. Также указывает, что ответчик является безработной, у нее отсутствует регулярный заработок, зарабатывает временными подработками и финансовой поддержкой дочерей», - заявила представитель хозяйки собаки.

Суд, выслушав стороны, заключение прокурора, исследовав материалы гражданского дела, счел, что исковые требования потерпевшей подлежат частичному удовлетворению.

Суд решил взыскать с хозяйки собаки в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 40 000 руб.





Фото: "Номер один"