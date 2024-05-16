Общество 16.05.2024 в 18:27
Воздушные шары - красота или угроза окружающей среде?
Они отравляют почву и водоемы, создают дополнительные отходы, и из-за них могут умереть птицы и животные
Воздушные шары, несмотря на свою популярность на праздниках и мероприятиях, имеют негативное воздействие на окружающую среду.
Вот почему:
- Отравление почвы и водоемов;
- Угроза дикой природе;
- Отходы, усугубляющие проблему;
Какая может быть альтернатива воздушным шарам?
- Посадка кустов и цветов, очистка и приведение
в порядок территорий;
- Благотворительные акции;
- Запуск многоразовых бумажных змеев с последующим возвращением хозяевам;
Фото: Минприроды РБ