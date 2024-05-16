Воздушные шары - красота или угроза окружающей среде?

Воздушные шары, несмотря на свою популярность на праздниках и мероприятиях, имеют негативное воздействие на окружающую среду.

Вот почему:

- Отравление почвы и водоемов;

- Угроза дикой природе;

- Отходы, усугубляющие проблему;





















Какая может быть альтернатива воздушным шарам?

- Посадка кустов и цветов, очистка и приведение

в порядок территорий;

- Благотворительные акции;

- Запуск многоразовых бумажных змеев с последующим возвращением хозяевам;

Фото: Минприроды РБ