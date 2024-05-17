Общество 17.05.2024 в 11:46

Жители Улан-Удэ могут записаться на бесплатные экскурсии по городу

Клуб экскурсоводов открыл летний сезон
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ могут записаться на бесплатные экскурсии по городу

Клуб экскурсоводов приглашает улан-удэнцев на бесплатные экскурсии по городу 17 и 18 мая (возрастное ограничение 0+). Гиды выходят на маршруты и открывают летний сезон, а начинающие экскурсоводы.

- Мы начинаем летний сезон. На экскурсиях начинающие гиды-экскурсоводы получат свой первый опыт. Гидам нужны первые слушатели и первая поддержка! Приходите послушать истории о нашем городе, прогуляться после работы или в выходной. Нам нужна ваша помощь, - обратился Клуб экскурсоводов к жителям города.

Бесплатные экскурсии будут проводиться по пятницам вечером и в выходные дни. В летнее время добавятся экскурсии в рабочие дни.

Даты ближайших экскурсий:

17 мая, пятница, 17.00. Ульяна Угловская.

18 мая, суббота, 11.00. Надежда Мухачева

Место сбора: памятник Ленину, площадь Советов за 15 мин. до начала. Длительность: 1,5-2 часа.

Маршрут: площадь Советов, ул. Ленина, ул. Банзарова.

Благодарность в формате чаевых, советов, пожеланий приветствуется.

Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке: https://destination-baikal.timepad.ru/event/2887487/ep4/

Экскурсии организованы при поддержке Туристского информационного центра «Байкал» и министерства туризма Бурятии.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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туризм в бурятии

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