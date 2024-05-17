В Бурятии полицейские помогли спасти бойца СВО

Инспекторы перенесли военнослужащего в служебный автомобиль, предупредили медиков о нештатной ситуации и, включив спецсигналы, доставили его в больницу.









В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции помогли оперативно доставить в больницу участника спецоперации, который внезапно потерял сознание.«В поселке Вознесеновка к экипажу в составе лейтенантов Ламажапа Банзарханова и Вадима Шарифуллина обратились две взволнованные женщины. Они пояснили, что муж одной из них внезапно потерял сознание и уже долго не приходит в себя. Мужчина недавно прибыл в отпуск из зоны проведения СВО. Ему была необходима срочная медицинская помощь», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Супруга участника спецоперации поблагодарила полицейских за мгновенный отклик на просьбу о помощи, особенно отметив слаженность их действий. В настоящее время мужчину уже выписали из больницы, сейчас он находится дома в кругу семьи.Фото: МВД Бурятии