Общество 17.05.2024 в 12:09

В Бурятии полицейские помогли спасти бойца СВО

Военный приехал в отпуск и внезапно потерял сознание
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полицейские помогли спасти бойца СВО
В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции помогли оперативно доставить в больницу участника спецоперации, который внезапно потерял сознание.

«В поселке Вознесеновка к экипажу в составе лейтенантов Ламажапа Банзарханова и Вадима Шарифуллина обратились две взволнованные женщины. Они пояснили, что муж одной из них внезапно потерял сознание и уже долго не приходит в себя. Мужчина недавно прибыл в отпуск из зоны проведения СВО. Ему была необходима срочная медицинская помощь», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 
Инспекторы перенесли военнослужащего в служебный автомобиль, предупредили медиков о нештатной ситуации и, включив спецсигналы, доставили его в больницу.



Супруга участника спецоперации поблагодарила полицейских за мгновенный отклик на просьбу о помощи, особенно отметив слаженность их действий. В настоящее время мужчину уже выписали из больницы, сейчас он находится дома в кругу семьи.

Фото: МВД Бурятии
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