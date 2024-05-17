В Тункинский национальный парк вернулся орел-могильник, занесенный в Красную книгу

В Тункинский национальный парк вернулся орел-могильник, занесенный в Красные книги России и Бурятии.

- В Тунке гнездится несколько пар этого редкого вида.Гнезда устраивает они на высоких деревьях рядом с открытыми участками. В кладке обычно 1-2, реже 3 яйца, которые самка и самец совместно насиживают 38-45 дней. Птенцы сидят в гнезде около 10 недель и затем еще долго держатся в его окрестностях, - рассказали в нацпарке.

В основном орлы-могильники питаются длиннохвостым сусликом. Также он добывает и других грызунов, зайцев, птиц.



Отметим, что орлы-могильники, являются одними из самых величественных представителей семейства ястребиных и именно эта птица изображена на российском гербе. А еще в некоторых языческих культах могильник был символом отваги и мужества, считалось, что оберег с его изображением давал своему обладателю эти качества.

Свое имя этот вид орла получил в начале 20 века из-за того, что орнитологи часто видели эту птицу на местах древних захоронений. По другой версии, могильником нашего орла назвали за то, что он частенько закапывает недоеденную добычу.

В Западной Европе, где орел-могильник тоже встречается, хотя и значительно реже, чем у нас, его называют «солнечным» или «императорским», да и в классификаторах его имя по-латыни пишется как Aquila heliaca, что в переводе означает именно «орёл солнечный».



Фото: Номер один