Общество 17.05.2024 в 12:40

Доброволец из Бурятии умер от ран после атаки дрона-камикадзе

В феврале Алексей Кривогорницев второй раз добровольцем ушел на спецоперацию
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Текст: Андрей Константинов
Доброволец из Бурятии умер от ран после атаки дрона-камикадзе
Вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации 54-летнего уроженца района Алексея Кривогорницева. Он дважды ездил добровольцем в зону СВО, первый раз еще в 2022 году. Второй контракт Алексей подписал в феврале этого года.

Как рассказали в чате, Алексей Кривогорницев родился 7 января 1970 года в поселке Усть-Баргузин. После окончания 8 классов средней школы поступил в ГПТУ по специальности тракторист.

Завершив обучение, в 1988-1990 годах служил в армии в воинской части Иркутской области. После прибыл в родной поселок и до 2022 года работал электриком в Баргузинском РЭС.

В июле 2022 года Алексей отправился добровольцем в зону СВО. Второй контракт заключил 20 февраля 2024 года с батальоном «Барс-4» также в качестве добровольца.

«3 мая в результате атаки дрона-камикадзе Алексей Владимирович получил тяжелые осколочные ранения головы. 4 мая скончался в госпитале Симферополя. В памяти односельчан он навсегда останется добрым, порядочным человеком, верным и надежным другом, любимым и любящим сыном, мужем, отцом и дедушкой», - сообщили в чате.

Дома у Алексея Кривогорницева остались отец, жена, трое детей и пятеро внуков. О дате прощания с военнослужащим сообщат позже.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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