Жители Бурятии помогли задержать 63 пьяных водителя

Жители Бурятии продолжают оказывать содействие полиции в поимке нетрезвых водителей. Благодаря общественному контролю граждан инспекторы ДПС смогли отстранить от вождения более 60 пьяных водителей.

За последнюю неделю в Улан-Удэ бдительные горожане помогли задержать 7 нетрезвых нарушителей, сообщает пресс-служба МВД РБ.

В ведомстве сообщают, что с начала года по вине водителей в состоянии опьянения произошло 36 ДТП, в результате которых 7 человек погибли и 42 участника дорожного движения ранены. Всего сотрудниками полиции были задержаны около 2,5 тысяч водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде.

О замеченных «навеселе» водителях горожане сообщают в телеграмм-бот.

Госавтоинспекция выражает благодарность всем бдительным гражданам, не оставляющим без внимания опасное поведение пьяных водителей и своевременно сообщающих о них в полицию.

Фото: loon.site