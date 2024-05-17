В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов в Улан-Удэ продлен до 6 июня, сообщили в мэрии города. Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение мест отдыха на островах Комсомольский и Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц.Власти напоминают, что в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом огне и углях.Гражданам, нарушающим требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, грозят штрафы в размере от 40 до 50 тысяч рублей.Фото: «Номер один»