Общество 17.05.2024 в 13:39

Школьникам Бурятии расскажут о правилах безопасных покупок в интернете

Уроки пройдут в рамках проекта «Цифровой ликбез»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Школьникам Бурятии расскажут о правилах безопасных покупок в интернете

Школьникам Бурятии расскажут о правилах безопасных покупок в интернете и публикации объявлений в интернете. Для них пройдут специальные уроки цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках проекта «Цифровой ликбез» (возрастное ограничение 6+).

Материалы уроков размещены на сайте проекта "Цифровой ликбез"  и посвящены правилам безопасных сделок в интернете.

Герои роликов рассказывают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться через инструменты платформы, оформлять доставку, о правилах размещения объявлений, а также дают советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

– Сервисы по размещению объявлений, поиску товаров и услуг стали для нас привычными, но в то же время при их использовании необходимо проявлять бдительность и уметь защитить себя и близких от мошеннических схем. Вместе с героями мультфильма на простых и понятных примерах пользователи смогут подробнее узнать о том, как отличить надежного продавца или платформу, как совершать безопасные сделки, а также оформить покупку и доставку без лишних сложностей, – рассказывает заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук.

Проект предназначен для возрастной категории 6+.


Фото: ru.freepik.com

Теги
цифровая грамотность

Все новости

В Бурятии появился экзаменационный центр для иностранцев
17.05.2024 в 13:51
Школьникам Бурятии расскажут о правилах безопасных покупок в интернете
17.05.2024 в 13:39
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
17.05.2024 в 13:38
Театр «Байкал» покажет этническое танцевальное шоу
17.05.2024 в 13:25
Жители Бурятии помогли задержать 63 пьяных водителя
17.05.2024 в 13:23
В Улан-Удэ пройдет льготная стерилизация кошек
17.05.2024 в 13:15
Студентка из Бурятии создала уникальный напиток для спортсменов из молочной сыворотки
17.05.2024 в 13:01
Утвержден обновленный план развития горных работ Тимлюйского цементного завода
17.05.2024 в 12:45
Доброволец из Бурятии умер от ран после атаки дрона-камикадзе
17.05.2024 в 12:40
В Тункинский национальный парк вернулся орел-могильник, занесенный в Красную книгу
17.05.2024 в 12:14
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
В Бурятии появился экзаменационный центр для иностранцев
Проверочные испытания на знание о России будут проводить во ВСГУТУ
17.05.2024 в 13:51
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Отдыхать можно лишь в нескольких отведенных местах
17.05.2024 в 13:38
Жители Бурятии помогли задержать 63 пьяных водителя
Горожане «сливают» их в телеграмм-бот полиции
17.05.2024 в 13:23
В Улан-Удэ пройдет льготная стерилизация кошек
Bлaдeльцaм животных нyжнo oплaтить тoлькo за pacxoдныe мaтepиaлы
17.05.2024 в 13:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru