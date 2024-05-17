Школьникам Бурятии расскажут о правилах безопасных покупок в интернете и публикации объявлений в интернете. Для них пройдут специальные уроки цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках проекта «Цифровой ликбез» (возрастное ограничение 6+).

Материалы уроков размещены на сайте проекта "Цифровой ликбез" и посвящены правилам безопасных сделок в интернете.

Герои роликов рассказывают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться через инструменты платформы, оформлять доставку, о правилах размещения объявлений, а также дают советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.



– Сервисы по размещению объявлений, поиску товаров и услуг стали для нас привычными, но в то же время при их использовании необходимо проявлять бдительность и уметь защитить себя и близких от мошеннических схем. Вместе с героями мультфильма на простых и понятных примерах пользователи смогут подробнее узнать о том, как отличить надежного продавца или платформу, как совершать безопасные сделки, а также оформить покупку и доставку без лишних сложностей, – рассказывает заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук.



Проект предназначен для возрастной категории 6+.





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