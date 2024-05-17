В Бурятии появился экзаменационный центр для иностранцев

Единственный региональный центр по приему экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев начал работу в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил ректор учебного заведения Игорь Сизов.

«Решением Минобрнауки на базе нашего университета открыт региональный центр по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан. Это решение налагает огромную ответственность на университет. Подготовили помещение, документацию. Наши преподаватели имеют необходимую квалификации», - поделился Игорь Сизов.

В региональном центре экзамены принимают по трем уровням: для получения разрешения на работу или патента, для получения разрешения на временное проживание в РФ и для получения разрешения на вид на жительство в РФ. Продолжительность испытаний составляет от 80 до 90 минут.

Отметим, в апреле 2024 года коммерческие компании были исключены из процедуры проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Такое поручение дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с руководителями вузов. Он акцентировал внимание на необходимости сделать процедуру экзамена более прозрачной и тщательной, что можно обеспечить путем передачи права приема экзаменов государственным вузам.

Фото: пресс-служба ВСГУТУ.