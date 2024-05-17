Ветеринары Бурятии проводят вакцинацию свиней против классической чумы

Ветеринары Бурятии продолжают профилактическую вакцинацию свиней против классической чумы с начала апреля по май.

- Всего запланировано привить более 140 тыс. животных, включая частные подворья и свинокомплексы. Вакцинация проводится только здоровым животным и безопасна для всех возрастов, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.



Классическая чума свиней – это опасная и очень заразная вирусная болезнь с высокой летальностью, которая характеризуется лихорадкой, снижением аппетита, рвотой, поносом, точечными и пятнистыми кровоизлияниями на коже. К заболеванию восприимчивы домашние свиньи и дикие кабаны.



Управление ветеринарии Бурятии предупреждает, чтобы предотвратить заболевания, нужно:

- обеспечить содержание домашних свиней без свободного выгула, не допускать вскармливание им пищевых отходов;

- приобретать только здоровых животных с ветеринарными сопроводительными документами;

- случае гибели животных немедленно уведомить ветеринарную службу района;



- Благодаря профилактическим мероприятиям эпизоотическая ситуация по классической чуме свиней в республике сейчас благополучная, последний случай заболевания был зарегистрирован в 1995 году в Муйском районе, - отметили ветеринары.



В случае возникновения клинических симптомов, падежа свиней или фактов несанкционированного ввоза сельскохозяйственных животных, необходимо сообщить по номеру горячей линии Управления ветеринарии Бурятии 36-20-22.





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