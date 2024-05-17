Общество 17.05.2024 в 13:57

В Бурятии восстановили проезд после сошедшего селя

Но работы по расчистке в Окинском районе продолжаются
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии восстановили проезд после сошедшего селя

Сегодня, 17 мая открыли проезд в обе полосы на 34 км региональной дороги Монды-Орлик в Бурятии. В настоящее время расчищен вся ширина проезжей части. Работа по вывозу грунта продолжается.

Помимо этого, дорожники приступили к устройству водоотвода и расчистке водопропускных труб. На месте работает бригада из шести человек и спецтехника.

Напомним, 12 мая произошел сход селя на 34 км автодороги Монды-Орлик, из-за чего движение транспорта было приостановлено. Благодаря оперативной работе дорожников уже в ночь на 13 мая проезд был восстановлен по одной полосе. Объем сошедшего селя составил 4000 кубических метров.

Фото: "Номер один"

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ЗУРХАЙ
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