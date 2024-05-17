В Улан-Удэ ремонтируют дорогу в микрорайоне Исток

В Улан-Удэ подрядчик приступил к ремонту дороги по ул. Полынной в микрорайоне Исток протяженностью более 1,5 км. Там уже демонтировали старый асфальт и сейчас обустраивают основание будущей проезжей части.«Оживленный участок, где ходит общественный транспорт, обновят благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик ООО «Инвестстрой» уложит здесь новый асфальт, обустроит тротуары и автобусные остановки. Завершить ремонт дороги планируют до 1 октября 2024 года», - сообщили в Управлении дорожного строительства администрации города.В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 10 участков автодорог. Еще по двум объектам в ближайшее время стартуют торги на ремонт дорог. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ