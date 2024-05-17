Птиц в Бурятии будут пугать «Громом»

В международном аэропорту «Байкал» установили два дополнительных пропановых отпугивателя птиц «ГРОМ». Закупили их недавно, о чем и сообщил в своем телеграмм-канале директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- Орнитологическое обеспечение полетов – важная работа любого аэропорта. Устройства по отпугиванию птиц работают в нашем аэропорту круглосуточно. Безопасность полетов прежде всего, - пишет Гармаев.

Известно, что птицы могут помешать в небе многотонному самолету, попав в двигатель воздушного судна и тем самым не позволить пилоту продолжить полет. Задача отпугивателей как раз и состоит в том, чтобы сделать территорию аэропорта непривлекательной для птиц, так как пушки во время работы производят громкие звуки, имитирующие выстрел.

Фото: Дмитрий Гармаев