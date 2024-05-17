Общество 17.05.2024 в 15:04

Сотрудники Росреестра посадили деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне

Мероприятие приурочено к международной акции «Сад памяти»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сотрудники Росреестра посадили деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне

Сотрудники управления Росреестра по Бурятии присоединились к международной акции «Сад памяти», высадив деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Деревья посадили в селе Онохой Заиграевского района.



17 мая представители ведомства вместе с активистами и волонтерами Бурятии внесли свой вклад в благородное дело увековечивания памяти героев, не вернувшихся с кровопролитных сражений 1941-1945 годов.

- Акция «Сад памяти» дает нам прекрасную возможность не только сказать спасибо нашим предкам, но и сохранить память об их подвиге на века. Кроме того, она решает актуальные экологические задачи - озеленение городов, восстановление лесов и сокращение углеродного следа, - отметила Саяна Галданова, заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии.

«Сад памяти» - это движение, охватывающее сотни тысяч неравнодушных людей по всей России и за рубежом. Его цель - отдать дань глубочайшего уважения 27 миллионам советских граждан, павших в борьбе за свободу Родины. Каждое высаженное дерево становится символом памяти и благодарности мирных поколений их героическим предкам.


Фото: Росреестр Бурятии

 

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