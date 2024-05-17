Общество 17.05.2024 в 15:15

Жителей сел Бурятии приглашают к участию в конкурсе молодых управленцев «Лидеры села»

Прием заявок продлится до 31 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей сел Бурятии приглашают к участию в конкурсе молодых управленцев «Лидеры села»

Жителей сел Бурятии приглашают к участию в конкурсе молодых управленцев. На сайте лидерысела.рф до 31 мая продолжается регистрация на Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села» (18+). В конкурсе могут участвовать граждане России от 18 до 35 лет включительно.

К участию в конкурсе приглашаются сельские управленцы в сферах: муниципальное управление;сельское хозяйство и другие отрасли производства; общественная и политическая деятельность; туризм; образование; культура и спорт; здравоохранение; медиасфера и другие направления.

До 4 июня зарегистрировавшимся участникам необходимо заполнить информацию в личном кабинете, после чего пройти пробный тест и онлайн-испытания.

Финалисты будут определены 5-7 июля, а победителей определят по итогам комплексной оценки управленческих и лидерских качеств. 

Организатором конкурса является Общероссийская молодёжная общественная организация «Российский союз молодёжи». Цель конкурса – выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: Номер один

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